Позиция ясна: Ани Лорак 10 декабря споет в московском Crocus City Hall

Певица Ани Лорак, которая до настоящего дня не слишком ярко проявляла свою позицию по поводу происходящего в мире, наконец-то дала понять, что она остается с Россией и продолжит здесь работать. Имя певицы появилось в списке артистов, которые уже 10 декабря 2022 года выступят на сборном концерте «Новый год «Жара» в столичном Crocus City Hall.
Помимо Лорак в концерте примут участие Ольга Бузова, Клава Кока, Тимати, Emin, Anna Asti, Хабиб, Ramil' и многие другие. Экранную версию концерта увидят и зрители телеканала ЖАРА TV - ее будут транслировать в новогоднюю ночь.
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Бывшие поклонники Лорак из Украины, между тем, уже предлагают лишить звезду гражданства и ставят ей в пример Светлану Лободу, покинувшую Россию из-за своих политических взглядов. Как мы уже писали ранее, Лобода тоже не отличается особой стойкостью - за хорошие деньги она готова прилететь в ОАЭ и выступить на вечеринке у россиян.
Уехала из России и Вера Брежнева. Последняя, впрочем, еще в 2019-м году открестилась от родной страны. Она заявила, что никогда не была украинской певицей, потому как не поет на украинском языке и в целом не желает ограничивать себя какой-то одной страной.