Позиция ясна: Ани Лорак 10 декабря споет в московском Crocus City Hall

Певица Ани Лорак, которая до настоящего дня не слишком ярко проявляла свою позицию по поводу происходящего в мире, наконец-то дала понять, что она остается с Россией и продолжит здесь работать. Имя певицы появилось в списке артистов, которые уже 10 декабря 2022 года выступят на сборном концерте «Новый год «Жара» в столичном Crocus City Hall.

Помимо Лорак в концерте примут участие Ольга Бузова, Клава Кока, Тимати, Emin, Anna Asti, Хабиб, Ramil' и многие другие. Экранную версию концерта увидят и зрители телеканала ЖАРА TV - ее будут транслировать в новогоднюю ночь.

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