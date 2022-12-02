Выбрала покороче: Валя Карнавал в мини сверкнула тем, что прячет под юбкой

Валя Карнавал с бойфрендом Сашей Стоуном отдыхает в Турции. Красотка организовала фотосессию на фоне красивого сказочного замка и нарядилась для этого в облегающий лонгслив и юбочку покороче.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Чтобы произвести эффект на подписчиков, Карнавал красиво позировала на камеру. Подразнив содержимым под юбкой, Валя засветила тугие бедра на фото, за что фанаты поспешили одарить ее комплиментами. Поклонники не поскупились на лесть и заметили, что девушка заметно похудела. А звезда Интернета к этому и стремилась, ведь совсем скоро должна состояться ее свадьба.