Посиделки под елочкой: Бузова устроила новоселье с друзьями в своей квартире за сотню миллионов

Исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова наконец заселилась в домик. Точнее, в просторную квартиру близ Мосфильмовской, которую купила еще в 2019 году за 120 млн рублей. До осени этого года она делала в ней ремонт, и теперь пространство готово для жилья.

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После переезда в свои просторные хоромы площадью 200 м артистка не стала откладывать новоселье и отметила его в кругу друзей. Она созвала на посиделки своих самых близких и устроила посиделки под елочкой – да, звезда уже нарядила лесную красавицу и оформила интерьер в новогоднем стиле, так что и праздничное настроение у гостей тоже появилось.