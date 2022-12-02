«Вместе на студии впервые»: дочь Валерии рассказала о дружбе с Филиппом Киркоровым

Исполнительница Шена Шульгина разместила снимок с Филиппом Киркоровым в своем микроблоге и рассказала о сотрудничестве с артистом.

Оказалось, старшая наследница Валерии состоит в приятельских отношениях с экс-возлюбленным Аллы Пугачевой. Недавно Филипп Киркоров решил поддержать молодую певицу и записал совместную работу с Шеной Шульгиной.

Результат артситы пока не показали. Но Шена поделилась подробностями процесса создания совместного трека.