«Вместе на студии впервые»: дочь Валерии рассказала о дружбе с Филиппом Киркоровым

Исполнительница Шена Шульгина разместила снимок с Филиппом Киркоровым в своем микроблоге и рассказала о сотрудничестве с артистом.
Оказалось, старшая наследница Валерии состоит в приятельских отношениях с экс-возлюбленным Аллы Пугачевой. Недавно Филипп Киркоров решил поддержать молодую певицу и записал совместную работу с Шеной Шульгиной.
Результат артситы пока не показали. Но Шена поделилась подробностями процесса создания совместного трека.
«С Филиппом Киркоровым дружим давно, а вот работали вместе на студии впервые... Какую же красоту мы сделали на музыкальной кухне у Давы. Восхищаюсь вами, господа, обнимаю и крепко жму руку. Не терпится показать результат. Горжусь», – написала в своем микроблоге Шена.
Напомним, ранее Филипп Киркоров рассказал о своих образах. Артист не отрицает, что копирует стиль клоуна.