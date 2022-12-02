«Эта женщина с маразмом»: Алексей Кабанов ответил Сати Казановой на обвинения в алкоголизме

Экс-солист группы «Корни» Алексей Кабанов прокомментировал слова Сати Казановой о своем пристрастии к спиртному.

Кабанов заявил, что Казанова выжила из ума. Такое мнение сложилось у артиста после последнего интервью Сати Казановой.

«Что думаю по поводу того, что я алкоголик? У меня тут жена стоит над ухом и запрещает мне участвовать в баталии. Так что ничем помочь не могу, и пока без комментариев. И вообще, мне без разницы, что говорит эта женщина с маразмом», – процитировали артиста Woman.ru.