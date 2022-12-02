Показала свои формы: Тодоренко поразила фанатов откровенным образом на съемках

Телеведущая Регина Тодоренко за короткие сроки успела восстановиться после вторых родов. На днях дива поделилась с поклонниками фото подтянутого тела, а уже сегодня удивила фанатов откровенным нарядом. По признанию Тодоренко, ей было стыдно выходить из гримерки.
Красотка приняла участие в съемках нового проекта, название которого пока не рассекретила. Образ для съемок подбирали костюмеры и гримеры. Они решили, что Регине можно раскрепоститься и показать свои аппетитные формы. Получившимся результатом оказалась шокирована даже Регина. Теледива не ожидала, что ее вид будет настолько откровенным.
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В блоге артистка показала себя с укладкой и в вельветовом пиджаке желтого цвета. Но она сообщила, что не продемонстрировала главную «изюминку» этого наряда.
Тодоренко сразила фанатов своими формами. Фото: соцсети
«Ребят, за что ж вы так со мной? Зачем вы так? Просто ужас, сделали из меня грешницу», - с иронией обратилась Регина к гримерам.
После этого Тодоренко выложила видео, где сначала закрывала камеру рукой, после чего все же показала, как гримеры при помощи пушапа и наложения теней выделили ее грудь. Теледива призналась, что ей стыдно за свой слишком откровенный внешний вид.
Только недавно мама двух сыновей призналась, что перестала стесняться своего тела. В личном блоге она рассказала, что долгое время не могла фотографироваться в купальнике и надевать платья с открытой спиной из-за сколиоза.