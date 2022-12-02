Показала свои формы: Тодоренко поразила фанатов откровенным образом на съемках

Телеведущая Регина Тодоренко за короткие сроки успела восстановиться после вторых родов. На днях дива поделилась с поклонниками фото подтянутого тела, а уже сегодня удивила фанатов откровенным нарядом. По признанию Тодоренко, ей было стыдно выходить из гримерки.

Красотка приняла участие в съемках нового проекта, название которого пока не рассекретила. Образ для съемок подбирали костюмеры и гримеры. Они решили, что Регине можно раскрепоститься и показать свои аппетитные формы. Получившимся результатом оказалась шокирована даже Регина. Теледива не ожидала, что ее вид будет настолько откровенным.

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В блоге артистка показала себя с укладкой и в вельветовом пиджаке желтого цвета. Но она сообщила, что не продемонстрировала главную «изюминку» этого наряда.