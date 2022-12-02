Вот это сила воли!: Скулкина поразила фанатов своей фигурой после похудения

Актриса Екатерина Скулкина не устает радовать поклонников своими фото. Последние два года артистка активно худеет. И вот на днях красотка удивила своим внешним видом фанатов. Она опубликовала у себя в блоге фото в обтягивающем спортивном костюме. Поклонники заметили, что артистка очень похудела.
Преображения Скулкиной и ее постоянные занятия спортом оценил даже сын артистки. Молодой человек сделал ей оригинальный комплимент - назвал маму «красивой загогулиной».
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Скулкина занимается спортом. Фото: соцсети
«Сын решил, что мой вечерний стретчинг и пилатес надо зафиксировать. Сказав, что из меня получилась красивая загогулина», - с юмором отметила красотка.
«Ого, вот это сила воли!», «Какие изгибы», «Молодец, Екатерина, какая вы стройная и красивая», «Выглядите просто прекрасно!» - с восхищением заметили поклонники.
Теледива честно призналась, что в восторге от своего нового внешнего вида, но превращать себя в худышку она не хочет. Каждую неделю артистка подключается к интенсивным онлайн-тренировкам. Скулкина тренируется в стенах родного дома, без инвентаря. В сочетании с правильным питанием и уходом за собой спорт круто изменил фигуру теледивы.