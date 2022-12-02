Вот это сила воли!: Скулкина поразила фанатов своей фигурой после похудения

Актриса Екатерина Скулкина не устает радовать поклонников своими фото. Последние два года артистка активно худеет. И вот на днях красотка удивила своим внешним видом фанатов. Она опубликовала у себя в блоге фото в обтягивающем спортивном костюме. Поклонники заметили, что артистка очень похудела.

Преображения Скулкиной и ее постоянные занятия спортом оценил даже сын артистки. Молодой человек сделал ей оригинальный комплимент - назвал маму «красивой загогулиной».

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