«Не зря все-таки это мой любимый бренд»: Яна Рудковская решила скупить почти всю новую коллекцию Dior

Жена Евгения Плющенко – Яна Рудковская – готова потратить крупную сумму денег на наряды из новой коллекции модного дома Dior.
Напомним, на днях модельеры Dior презентовали предновогоднюю коллекцию с платьями из кружева и сапогами-казаками. А их модели позировали среди сугробов и заснеженных берез.
Россияне оценили образы и восприняли коллекцию как знак восхищения русским стилем. Не осталась равнодушной к новой коллекции своего любимого бренда и продюсер Яна Рудковская.
«Не зря все-таки это мой любимый бренд, просто взял и вытащил джокер из рукава! Хочу купить почти всю коллекцию, и в будущем не пожалеть о потраченных миллионах! Более чем уверена, что ажиотаж и sold out будет по всему миру, а я редко ошибаюсь», – высказалась Рудковская в своем микроблоге.
Яна Рудковская готова выложить за наряды Dior не один миллион рублей.