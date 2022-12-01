«Не зря все-таки это мой любимый бренд»: Яна Рудковская решила скупить почти всю новую коллекцию Dior

Жена Евгения Плющенко – Яна Рудковская – готова потратить крупную сумму денег на наряды из новой коллекции модного дома Dior.

Напомним, на днях модельеры Dior презентовали предновогоднюю коллекцию с платьями из кружева и сапогами-казаками. А их модели позировали среди сугробов и заснеженных берез.

Россияне оценили образы и восприняли коллекцию как знак восхищения русским стилем. Не осталась равнодушной к новой коллекции своего любимого бренда и продюсер Яна Рудковская.