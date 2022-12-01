Постарела и в чепце: Литвинова шокировала поклонников своим видом

Актриса Рената Литвинова славится необычным стилем, женственностью и прекрасными манерами. Ей восхищаются тысячи поклонников, отмечая, что она прекрасно выглядит в любое время и в любом месте. Однако последнее фото несколько шокировало фанатов дивы. На нем Рената выглядит уставшей, без макияжа и даже постаревшей, как отметили некоторые пользователи Сети.

Литвинова сейчас живет в Париже. Красавица посещает спектакли, показы знаменитых дизайнеров и участвует в фотосессиях. С недавнего времени актриса предпочитает приватность и особо не выставляет свою личную жизнь напоказ.

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Сегодня в Telegram-канале «НеМалахов» было опубликовано редкое фото Ренаты. Кто-то незаметно сфотографировал телеведущую, пока та шла по своим делам.