«Непонятно что сделала»: Мария Максакова резко высказалась о переменах в голосе Анны Нетребко

Артистка Мария Максакова-Игенбергс оценила вокальные данные Анны Нетребко.

По словам Максаковой, Нетребко находится в не самой хорошей форме. Мария не понимает, почему голос исполнительницы поменялся в худшую сторону.

«Она сейчас находится далеко не в самой блестящей форме. Со своим голосом непонятно что сделала», — процитировали Максакову в kp.ru.

К слову, такое заявление о Нетребко было сделано после опровержения слов о тяжелых временах оперной певицы в стенах Мариинского театра. Максакова не считает, что Нетребко мыла полы из-за нужды.