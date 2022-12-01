100 тысяч плюс райдер: стало известно, за какую сумму Лобода готова выступить перед русскими

Украинская певица Светлана Лобода, которая отказалась выступать в России по политическим соображениям, все же готова петь перед обладателями российских паспортов. Но не в нашей стране, а, к примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Журналисты телеграм-канала Shot связались с представителем звезды и попытались «заказать» Светлану на вечеринку в Дубае. Оказалось, что это возможно и певица может закрыть глаза на гражданство заказчика. Правда, сперва ей нужно будет узнать его полное имя и должность.

«Гонорар 100 000 евро, плюс налоги 10%, плюс райдер», — назвал цену организатор концертов Лободы.

И прислал райдер, полное выполнение условий которого, по оценкам канала обойдется примерно в 6,5 миллионов рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».