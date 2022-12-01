100 тысяч плюс райдер: стало известно, за какую сумму Лобода готова выступить перед русскими

Украинская певица Светлана Лобода, которая отказалась выступать в России по политическим соображениям, все же готова петь перед обладателями российских паспортов. Но не в нашей стране, а, к примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах.
Журналисты телеграм-канала Shot связались с представителем звезды и попытались «заказать» Светлану на вечеринку в Дубае. Оказалось, что это возможно и певица может закрыть глаза на гражданство заказчика. Правда, сперва ей нужно будет узнать его полное имя и должность.
«Гонорар 100 000 евро, плюс налоги 10%, плюс райдер», — назвал цену организатор концертов Лободы.
И прислал райдер, полное выполнение условий которого, по оценкам канала обойдется примерно в 6,5 миллионов рублей.
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Лобода согласна выступать перед русскими. Фото: telegram /@ shot_shot
В райдере артистки, согласно опубликованным фотографиям, значатся такие требования как президентский люкс в пятизвездочном отеле, халва без сахара, дорогой алкоголь и игрушечные пистолеты. Бутафорское оружие, как поясняется, команда Лободы не может перевозить в багаже, так как в аэропортах его сразу же конфисковывают.