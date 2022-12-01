В красно-синей гамме, все в мишках: Бородина показала, как стильно украсили ее роскошную елку и дом к Новому году

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на ТВ. Зрители знают ее как ведущую «Дома-2». Она смогла не только стать богатой и знаменитой. Теперь ее ждут на других передачах. Она развелась с мужем Курбаном Омаровым в прошлом году. Теперь телеведущая сама растит дочек Марусю и Теону. При этом она ни в чем себе не отказывает.
Для дочек Бородина покупает дорогостоящие подарки и устраивает пышные праздники. Недавно она даже едва не завела мини-пига, которого хочет Теона. А вот к Новому году телеведущая снова украсила свой дом. Она вызвала дизайнеров, которые все оформили в красно-синей гамме. Елка засияла от шаров и гирлянд, как и лестничные пролеты. А темой стали плюшевые медведи.
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А вот дом снаружи несколько дней украшали гирляндами. Теперь Ксения может заряжаться предновогодним настроением. Она выложила снимки в Сеть. Напомним, что ранее также украсили дома елки Филипп Киркоров, Марина Юдашкина, певица Ханна. Каждый решил выбрать свой стиль и гамму в год Черного Водяного Кролика.
Дом Ксении Бородиной. Фото: соцсети звезды