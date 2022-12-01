В красно-синей гамме, все в мишках: Бородина показала, как стильно украсили ее роскошную елку и дом к Новому году

Для дочек Бородина покупает дорогостоящие подарки и устраивает пышные праздники. Недавно она даже едва не завела мини-пига, которого хочет Теона. А вот к Новому году телеведущая снова украсила свой дом. Она вызвала дизайнеров, которые все оформили в красно-синей гамме. Елка засияла от шаров и гирлянд, как и лестничные пролеты. А темой стали плюшевые медведи.

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