Наталья Рудова показала задорные колыхания груди в манящем декольте: весь пляж обомлел

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. В ее копилке множество ярких ролей. Она прославилась благодаря сериалу «Татьянин день». Потом блондинка снялась в комедии «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», а также в сериале «Жизнь по вызову». Звезда не скрывает, что режиссеры обращают внимание на ее внешность.
Дома Наталья то и дело красуется в шортах или нижнем белье. Она много внимания уделяет своей фигуре, поэтому занимается спортом. А накануне актриса приехала в Дубай. Она не раз признавалась, что не может жить без моря и солнца.
На этот раз Рудова босиком пробежалась по пляжу. Она облачилась в легкое платье с завышенной талией. Блондинка показала, как колыхается ее налившаяся грудь. Она насладилась теплой погодой и намочила ноги в море.
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Знаменитая блондинка записала видео для своего микроблога в нем, наведя ракурс на свою объемную грудь. Подписчикам трудно было не заметить, как эффектно она колыхалась при ходьбе. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Вот это красота», «Какое декольте», «В этой ложбинке можно утонуть», «Какая вы естественная», «Шикарный вид», — стали писать пользователи Сети.