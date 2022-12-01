Наталья Рудова показала задорные колыхания груди в манящем декольте: весь пляж обомлел

Дома Наталья то и дело красуется в шортах или нижнем белье. Она много внимания уделяет своей фигуре, поэтому занимается спортом. А накануне актриса приехала в Дубай. Она не раз признавалась, что не может жить без моря и солнца.

На этот раз Рудова босиком пробежалась по пляжу. Она облачилась в легкое платье с завышенной талией. Блондинка показала, как колыхается ее налившаяся грудь. Она насладилась теплой погодой и намочила ноги в море.

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