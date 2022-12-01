«Секси-шмекси»: раздетый до пояса Эдгард Запашный подразнил подписчиц своими бицепсами

Знаменитый российский дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный 1 декабря опубликовал на своей странице в соцсети фото из тренажерного зала. Укротитель хищников на нем красуется без майки, с золотой цепью и крестом на шее.
Представительницы прекрасного пола снимок оценили. «Красавчик», «что это за тигр», «мачо» — такие комплименты можно встретить в комментариях под фото.
Впрочем, даже мужчинам понравились бицепсы и спортивная фигура Эдгарда. Иллюзионисты братья Сафроновы, например, поставили фотографии лайк и назвали дрессировщика «машиной».
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Эдгард Запашный показал фото из тренажерного зала. Фото: соцсети
А фото, судя по всему, было архивным. Напомним, что две недели назад Запашного случайно поранил когтями молодой тигр. На лицо артиста после встречи с когтями зверя наложили 14 швов. На снимке из тренажерного зала раны, оставшейся у него на скуле, не видно.