«Секси-шмекси»: раздетый до пояса Эдгард Запашный подразнил подписчиц своими бицепсами

Знаменитый российский дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный 1 декабря опубликовал на своей странице в соцсети фото из тренажерного зала. Укротитель хищников на нем красуется без майки, с золотой цепью и крестом на шее.

Представительницы прекрасного пола снимок оценили. «Красавчик», «что это за тигр», «мачо» — такие комплименты можно встретить в комментариях под фото.

Впрочем, даже мужчинам понравились бицепсы и спортивная фигура Эдгарда. Иллюзионисты братья Сафроновы, например, поставили фотографии лайк и назвали дрессировщика «машиной».

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