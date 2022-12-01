«Взяла и умыла всех»: Владимир Соловьев восхитился Ольгой Бузовой и «прошелся» по Ксении Собчак

Журналист Владимир Соловьев известен своими резкими высказываниями. На этот раз знаменитость растоптал Ксению Собчак. При этом похвала досталась Ольге Бузовой.
Соловьев был приятно удивлен, что Бузова поддержала российских военных морально и материально. А вот Ксения Собчак в очередной раз запятнала себя в глазах телеведущего:
«Интересно, ведь Бузова окончательно убрала Собчак как стоящую. Просто нет никакой Собчак. Есть трусливое, цокающее создание, которое предало всех своих, сбежало. Потом Собчак думает, что договорилась, вернулась, выпустила какое-то заявление, лишь бы не сесть в тюрьму, за абсолютное подлое проявление своей меркантильной душонки».
«А есть Бузова — которая ничего не боится. Поехала в Донецк, раздавала гуманитарную помощь, которую сама и закупила, которая еще и песню веселую написала и хорошо ее исполнила», — отметил Соловьев в авторской программе на канале «Россия 1».
Владимир Соловьев поставил Ольгу Бузову в пример всем звездам отечественного шоу-бизнеса:
«Ольга — живая! На все происходящее и очень остроумно отреагировала. Честно говоря, я даже в последнее время, не являясь фанатом ее вокальной традиции, решил, что ну это прям прикольно и смешно. Она взяла и умыла всех…».