«Взяла и умыла всех»: Владимир Соловьев восхитился Ольгой Бузовой и «прошелся» по Ксении Собчак

Журналист Владимир Соловьев известен своими резкими высказываниями. На этот раз знаменитость растоптал Ксению Собчак. При этом похвала досталась Ольге Бузовой.

Соловьев был приятно удивлен, что Бузова поддержала российских военных морально и материально. А вот Ксения Собчак в очередной раз запятнала себя в глазах телеведущего: