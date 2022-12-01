Сбежавшего из России Анатолия Белого выгнали из театра в Израиле

Скандально сбежавший из России актер Анатолий Белый не смог прижиться в Израиле. Артист объявил, что его вычеркнули из театра, в котором он попытался заработать деньги.

«Друзья, спешу сказать, что в январе я не играю в театре «Гешер» в «Карениной». На сайте учреждения об этом не написано, нет такой практики. Надо звонить и спрашивать в кассе», — отметил 50-летний артист.

Причину Белый назвал банальную — трудности с языком. Однако поклонники уверены, что в чужой стране он просто оказался ненужным.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».