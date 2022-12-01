Валя, прощай: Тимати заподозрили в романе с Паулиной

Тимати, похоже, снова расстался с очередной дамой сердца. В Сети заподозрили, что музыкант закрутил роман с новой красоткой — 24-летней организаторшей выставок Паулиной.

Недавно парочка вместе летала в Дубай, однако совместные фотки выкладывать не стали. Сам Тимати ситуацию пока не комментирует, передает Peopletalk.

Недавно Юнусов встречался с моделью Валентиной Ивановой, очень похожей на Ирину Шейк. Примечательно, что девушка нравилась маме музыканта Симоне. Многие не сомневались, что уж на этой красотке артист, наконец, женится. Но чуда не произошло.

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