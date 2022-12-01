В смерти Наталии Стешенко может быть криминальный след

На этой неделе в Москве при загадочных обстоятельствах скончалась 37-летняя актриса Наталия Стешенко. Официальная причина смерти — оторвался тромб.

Однако муж артистки Евгений Герасимов пояснил, что правоохранительные органы сейчас проводят проверку. Возможно, в деле замешан криминальный след.

«Ей было 37 лет, она совсем молодой человек, и вдруг смерть. В таких случаях всегда проводятся различные экспертизы. Это стандартная процедура, чтобы точно знать, от чего скончался человек. Всегда проверяют, вдруг криминальная смерть», — пояснил мужчина.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».