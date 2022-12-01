«Девочки, все бегом на помойки!»: Анна Заворотнюк высказалась о скандале с Balenciaga

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

По мнению дочки актрисы, «культура отмены» заставляет людей бросаться из крайности в крайность.

Российская модель и дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, ответила на вопрос одной из своих подписчиц об отношении к скандалу, разгоревшемуся вокруг модного дома Balenciaga.

Напомним, что знаменитый бренд стал объектом критики после того, как запустил новую рекламную кампанию, в которой на фотографиях с детьми присутствовали плюшевые мишки-сумки, одетые в странные кожаные наряды из ремешков с заклепками. Публика решила, что элементам БДСМ не место рядом с детьми, и загорелась идеей наказать Balenciaga.

«Я видела эти снимки еще до скандала и мне даже в голову не пришло, что это какой-то сексуализированный контент. Модные дети и какие-то игрушки», — написала Заворотнюк.

По словам девушки, она была в шоке, когда осознала, какой огромный скандал «раздули» из-за этих фотографий. Анна уверяет, что и она выступает против того, в чем обвиняют бренд и его дизайнера Демну Гвасалия. Но на этих снимках она не увидела ничего настолько страшного.

 

«А то, что сейчас все повально выкидывают и режут их вещи, я считаю полным бредом. Вы уже купили эту вещь, от того, что вы ее порежете, испортите, бренд не обеднеет. Короче, мне кажется, что порой cancel culture (англ. «культура отмены» Прим. ред.) переходит все границы».

Анна считает, что создатели этих модных мишек наверняка не имели в виду ничего плохого, но им не позволили ничего объяснить, а сразу заставили «кидаться в ноги и извиняться».

«В общем, девочки, все бегом на помойки, там сейчас много интересного можно найти», — подытожила модель.

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