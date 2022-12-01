«Девочки, все бегом на помойки!»: Анна Заворотнюк высказалась о скандале с Balenciaga

Российская модель и дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, ответила на вопрос одной из своих подписчиц об отношении к скандалу, разгоревшемуся вокруг модного дома Balenciaga.

Напомним, что знаменитый бренд стал объектом критики после того, как запустил новую рекламную кампанию, в которой на фотографиях с детьми присутствовали плюшевые мишки-сумки, одетые в странные кожаные наряды из ремешков с заклепками. Публика решила, что элементам БДСМ не место рядом с детьми, и загорелась идеей наказать Balenciaga.

«Я видела эти снимки еще до скандала и мне даже в голову не пришло, что это какой-то сексуализированный контент. Модные дети и какие-то игрушки», — написала Заворотнюк.

По словам девушки, она была в шоке, когда осознала, какой огромный скандал «раздули» из-за этих фотографий. Анна уверяет, что и она выступает против того, в чем обвиняют бренд и его дизайнера Демну Гвасалия. Но на этих снимках она не увидела ничего настолько страшного.