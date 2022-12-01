Как Пугачева и Галкин* подставили Орбакайте в России

В этом году жизнь в России изменилась. В связи со сложными мировыми событиями, из нашей страны уехали некоторые артисты, которые решили бросить своих соотечественников в непростые времена.

Среди перебежчиков — признанный в РФ иноагентом Максим Галкин* и его жена Алла Пугачева. И если раньше пригласить Примадонну на корпоратив было пределом мечтаний, то сейчас от нее все отвернулись.

«У Аллы Борисовны в этом году нет корпоративов. И думаю, что не будет. Дешево она не едет, а дорого никто не берет», — заявил концертный директор Сергей Лавров.

При этом дочь Примадонны Кристина Орбакайте оказалась в очень непростой ситуации. Певица осталась в России, но скандальный побег ее мамы отразился на ней.

«Они с Валерией всегда конкурировали. Заказчики брали либо одну, либо вторую. Но сейчас времена поменялись. Валерия активно работает, а вот Кристину заказывают гораздо реже», — добавил Лавров в разговоре с «МК».

Кроме того, по его словам, мама и «папа» своими поступками ей все подпортили. Их отъезд напрямую сказался на заработке Кристины.

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