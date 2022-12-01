Серебристо-белый дресс-код: Юдашкин с женой появился на вечеринке в честь дочки Киркорова в роскошном особняке

На этот раз Киркоров вручил подарки имениннице с самого утра. Он не пожалел денег на роскошные серьги. А вечером в особняке певца был организован банкет с развлечениями для маленьких гостей. Алла-Виктория облачилась в джинсы белого цвета, толстовку и панамку. Дресс-код вечера для всех был именно в таких белых и серебристых оттенках.

Одними из первых пришли Валентин Юдашкин с женой Мариной. Он был в белоснежном тотал луке, как и его супруга.

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