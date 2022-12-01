Серебристо-белый дресс-код: Юдашкин с женой появился на вечеринке в честь дочки Киркорова в роскошном особняке

Филипп Киркоров уже много лет выступает на сцене. Он успел покорить публику хитами и яркими образами. Не менее бурной у него всегда была личная жизнь. Однако детей ему родили суррогатные мамы. Артист растит сына Мартина, а также дочку Аллу-Викторию.1 декабря он не только встретил первый день зимы, но и отпраздновал день рождения наследницы.
На этот раз Киркоров вручил подарки имениннице с самого утра. Он не пожалел денег на роскошные серьги. А вечером в особняке певца был организован банкет с развлечениями для маленьких гостей. Алла-Виктория облачилась в джинсы белого цвета, толстовку и панамку. Дресс-код вечера для всех был именно в таких белых и серебристых оттенках.
Одними из первых пришли Валентин Юдашкин с женой Мариной. Он был в белоснежном тотал луке, как и его супруга.
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Валентин и Марина Юдашкины, Филипп Киркоров с дочкой. Фото: соцсети звезды
Король отечественной эстрады накрыл на стол. Все было сделано на зимнюю тематику. Даже аниматоры были в костюмах зеркальных зайцев.
«День рождения Аллы-Виктории! Филипп сделал Зимнюю сказку! 11 лет! Сколько еще впереди!? Красивой, доброй дороги!» — написала Марина Юдашкина.
Не пропустила вечеринку и Яна Рудковская, которая пришла с сыном Сашей. Они вручили имениннице подарки.