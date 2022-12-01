Билеты в Египет и Турцию подешевели в 1,5 раза

Пришла зима и стоимость авиаперелета из России в жаркие страны заметно упала. Уже сейчас сайты авиаперевозчиков выдают в поиске билеты, которые стоят в 1,5 раза меньше, чем они стоили осенью.

Как сообщает официальный сайт Росконтроля, билеты в Турцию подешевели на 47%, в Египет — на 66%, в Израиль - на 45,5%, в ОАЭ - на 32,9%. Слетать в Ереван можно на 33,5% дешевле, в Тбилиси - на 32,9%, в Бишкек - на 23%.

Цены упали и на перелеты в страны Европы. К примеру, билет до Лондона можно взять за 31 200 рублей, в Амстердам - за 46 300, во Франкфурт-на-Майне — за 40 200 рублей.

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