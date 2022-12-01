Оставалось только улыбаться: Миддлтон в элегантном твидовом жакете освистали на стадионе в Бостоне

На днях Миддлтон и принц Уильям прилетели в США. Их первое появление на публике многих восхитило. Кэтрин была в лаконичном пальто и бархатных лодочках. А вот поход на игру «Бостон Селтикс» против «Майами Хит» в TD Garden оказался не без неловких ситуаций.

На стадионе для членов королевской семьи выделили места в VIP-ложе. Принц Уильям облачился в деловой костюм и джинсовую рубашку. А его жена выбрала ярко-синий твидовый жакет с двумя рядами пуговиц, а также черные брюки и туфли на шпильке.

Рядом с парой сидели мэр Бостона Мишель Ву, губернатор Маура Хили, а также владельцы «Селтикс» Уико Граусбек и Эмилия Фасалари.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».