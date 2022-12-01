Оставалось только улыбаться: Миддлтон в элегантном твидовом жакете освистали на стадионе в Бостоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям последний раз приезжали в США в 2014 году. Поводов для официальных визитов в эту страну у них не было. Однако недавно все изменилось. После смерти королевы Елизаветы II у принца Уэльского стала еще более напряженные отношения с братом Гарри, который все же согласился на съемки фильма о его жизни.
На днях Миддлтон и принц Уильям прилетели в США. Их первое появление на публике многих восхитило. Кэтрин была в лаконичном пальто и бархатных лодочках. А вот поход на игру «Бостон Селтикс» против «Майами Хит» в TD Garden оказался не без неловких ситуаций.
На стадионе для членов королевской семьи выделили места в VIP-ложе. Принц Уильям облачился в деловой костюм и джинсовую рубашку. А его жена выбрала ярко-синий твидовый жакет с двумя рядами пуговиц, а также черные брюки и туфли на шпильке.
Рядом с парой сидели мэр Бостона Мишель Ву, губернатор Маура Хили, а также владельцы «Селтикс» Уико Граусбек и Эмилия Фасалари.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Британские гости встали вместе с остальными, когда включили национальный гимн Америки и подняли звездно-полосатый флаг. Однако некоторые фанаты освистали принца с женой. Миддлтон оставалось только смущенно улыбаться. Однако потом некоторые фанаты даже сделали фото с принцем Уильямом и Кэтрин.
Отмечается, что баскетбольных болельщиков возмутило, что во время матча рекламировали инициативу принца Уильяма — премию Earthshot в области экологии.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press