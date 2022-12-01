Александр Баширов объяснил, почему в «Елках-9» не будет Урганта и Светлакова

Вот уже который год один из признаков наступающего Нового года — очередной фильм «Елки». Но на этот раз в «Елках-9» не будет привычных лиц: мы не увидим ни Ивана Урганта, ни Сергея Светлакова. Зато появится эпатажный актер Александр Баширов. У него есть собственное мнение о том, почему среди актеров в этом году нет Светлакова и Урганта:
«Не знаю, это давно было, еще в прошлом году. Я думаю, продюсерам они неактуальными, наверное, показались. Лучше спросить у продюсеров, я не в курсе».
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Возможно, было принято решение обновить актерский состав: ведь первые «Елки» вышли еще в 2010 году.
«Меня пригласили, я любимый народом. Чувство реальности, как говорится, наконец-то появилось у продюсеров, а то они постоянно игнорируют меня, не дают главных ролей. И как это называется? В общем, русский народ представлен во всей своей обаятельности. Проснулся какой-то здравый смысл киноруководства», — прокомментировал ситуацию Баширов со свойственной ему ироничностью в интервью с изданием РИА ФАН.