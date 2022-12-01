Марьянов был непреклонным суперпрофессионалом: воспоминания режиссера

1 декабря вспоминают популярного актера Дмитрия Марьянова – это его день рождения. Актер и режиссер Максим Кубринский сохранил о своем друге только самые светлые воспоминания. Они познакомились, когда учились в Щукинском училище.
«Все, что делал Дима, вызывало тогда интерес у всего училища. Неважно, был это Мышлаевский из «Дней Трубиных» или один из мышей в спектакле «Город мышей»: это всегда было здорово и классно. Все говорят о том, какой он был искрометный, подвижный. Он всегда шутил на сцене», - рассказал Кубринский.
Приятели долго не виделись, пока не встретились на съемочной площадке фильма «Взлом», который снимал Максим Кубринский.
«Что меня поразило, так это его суперпрофессионализм. Даже речи не могли идти о том, чтобы он подписал какой-то договор до начала съемок, если он для себя еще не понял какие-то вещи. Он должен был быть уверен, что у проекта с его участием есть смысл», - поделился режиссер тем, что запомнилось ему больше всего.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Максим Кубринский был поражен непреклонностью Дмитрия во всем, что имело отношение к высокому качеству работы.
«Во всем, что касалось роли, он был непреклонен. Хочешь, например, облегчить работу артисту, предлагаешь ему просто посидеть в кадре, он отвечает: нет! Он не может сейчас сидеть, он должен стоять: у него тут конфликт, он требует!», - завершил свои воспоминания режиссер Кубринский в беседе с корреспондентом издания «РИА ФАН».