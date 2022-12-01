Марьянов был непреклонным суперпрофессионалом: воспоминания режиссера

1 декабря вспоминают популярного актера Дмитрия Марьянова – это его день рождения. Актер и режиссер Максим Кубринский сохранил о своем друге только самые светлые воспоминания. Они познакомились, когда учились в Щукинском училище.

«Все, что делал Дима, вызывало тогда интерес у всего училища. Неважно, был это Мышлаевский из «Дней Трубиных» или один из мышей в спектакле «Город мышей»: это всегда было здорово и классно. Все говорят о том, какой он был искрометный, подвижный. Он всегда шутил на сцене», - рассказал Кубринский.

Приятели долго не виделись, пока не встретились на съемочной площадке фильма «Взлом», который снимал Максим Кубринский.

«Что меня поразило, так это его суперпрофессионализм. Даже речи не могли идти о том, чтобы он подписал какой-то договор до начала съемок, если он для себя еще не понял какие-то вещи. Он должен был быть уверен, что у проекта с его участием есть смысл», - поделился режиссер тем, что запомнилось ему больше всего.

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Максим Кубринский был поражен непреклонностью Дмитрия во всем, что имело отношение к высокому качеству работы.