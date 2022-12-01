Рудова в кукольном платье обнажила свои «бугры страсти» на пляже: ложбинка маняще сбегает вниз

Ранее Рудова признавалась, что не может жить без солнца и моря. На этот раз она отправилась в Дубай, где собралось множество отечественных артистов. Актриса в первый же день пришла на пляж. Она щегольнула в кукольном платье с откровенным декольте. Наталья запечатлелась на побережье. Она оголила свои пышные полушария груди. Звезда отказалась от лифчика.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».