Рудова в кукольном платье обнажила свои «бугры страсти» на пляже: ложбинка маняще сбегает вниз

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке множество ролей. За последний год она успела сняться с Дмитрием Нагиевым, а также с Павлом Прилучным. Блондинка признавалась, что режиссера предлагают ей однотипные роли, так как отталкиваются от ее внешности. В обычной жизни звезда постоянно подчеркивает свои достоинства.
Ранее Рудова признавалась, что не может жить без солнца и моря. На этот раз она отправилась в Дубай, где собралось множество отечественных артистов. Актриса в первый же день пришла на пляж. Она щегольнула в кукольном платье с откровенным декольте. Наталья запечатлелась на побережье. Она оголила свои пышные полушария груди. Звезда отказалась от лифчика.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Как же мне хорошо!» — заявила Рудова.
Поклонники осыпали актрису комплиментами. «Волшебная девушка», «Какие виды», «Декольте на первом плане», «У вас ложбинка блестит», «Море хочет дотронутся до ваших прелестей», «Нимфа вышла из пены», «Сочная такая», — стали писать пользователи Сети.