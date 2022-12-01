Валентина Матвиенко предложила наградить Андрея Малахова правительственной премией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вручить телеведущему Андрею Малахову правительственную премию. Конкретно — за передачу «Песни от всей души», которую он ведет на канале «Россия».

«Мне кажется, это такой образец, он пользуется колоссальным вниманием, рейтинг зашкаливает, — цитирует «Российская газета» слова Матвиенко о телепередаче. — Надо чтобы вся наша жизнь была пронизана народной культурой, народным творчеством, нашими истоками. Будем работать».

Пока что идея наградить Малахова — это только желание Валентины Ивановны. Но кто знает, что будет дальше.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, у 50-летнего телеведущего уже есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Дружбы и две «ТЭФИ».