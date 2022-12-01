Правда от первых лиц: Netflix показал трейлер документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл

Все те, кто интересуется жизнью британской королевской семьи, их внутренними распрями и трагедиями, уже 8 декабря 2022 года смогут увидеть новый документальный фильм Netflix, посвященный герцогу и герцогине Сассекским.

Тизер-трейлер этой картины, опубликованный сегодня стриминговым сервисом, демонстрирует, что фильм будет наполнен эмоциональными моментами, шокирующими признаниями и трогательными кадрами, демонстрирующими всем, из-за чего и ради чего принц Гарри отдалился от своих родственников.

Фильм будет называться «Гарри и Меган». Он станет лишь малой частью контента, соглашение о создании которого Сассекские подписали с Netflix в сентябре 2020 года. Туда также войдут документальные сериалы, фильмы, шоу по сценариям и видео для детской аудитории.

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