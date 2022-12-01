Покорила американцев: Миддлтон в платье-футляре и строгом пальто изумрудного цвета появилась в Бостоне

Кейт Миддлтон давно стала частью британской королевской семьи. Она смогла покорить сердце не только принца Уильяма, но и англичан. Принцесса Уэльская успевает выполнять королевские обязанности, а также растить троих детей. В этом году у супругов прибавилось дел после смерти королевы Елизаветы II.
Недавно Миддлтон впервые появилась на официальном банкете в качестве принцессы Уэльской. Этот титул она получила после смерти Ее Величества. А вот на днях супруги приехали в США с официальным визитом впервые за 8 лет. На этот раз Кэтрин до мелочей продумала образ. Она появилась на публике в клетчатом платье-футляре и строгом пальто изумрудного цвета. Лук подчеркнул ее фигуру.
Она выбрала зеленый total look — национальный цвет этого американского города, но, в то же время подчеркнула свое происхождение британскими марками.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Отметим, что для основного мероприятия Миддлтон выбрала платье Burberry: строгое по фасону, но разбавленное игривым клетчатым принтом. Наряд позволил 40-летней матери троих детей блеснуть точеной фигурой.
А уже для уличной части мероприятия жена принца Уильяма дополнила образ таким же темно-зеленым пальто Alexander McQueen. Замшевые туфли завершали лук. Супруги выступили с вдохновляющей речью. Американцы восхитились элегантностью Кэтрин.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press