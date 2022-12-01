Покорила американцев: Миддлтон в платье-футляре и строгом пальто изумрудного цвета появилась в Бостоне

Недавно Миддлтон впервые появилась на официальном банкете в качестве принцессы Уэльской. Этот титул она получила после смерти Ее Величества. А вот на днях супруги приехали в США с официальным визитом впервые за 8 лет. На этот раз Кэтрин до мелочей продумала образ. Она появилась на публике в клетчатом платье-футляре и строгом пальто изумрудного цвета. Лук подчеркнул ее фигуру.

Она выбрала зеленый total look — национальный цвет этого американского города, но, в то же время подчеркнула свое происхождение британскими марками.

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