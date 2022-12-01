«Мама гордилась бы тобой»: Лариса Долина поздравила дочь Юлии Началовой с 16-летием

Народная артистка РФ Лариса Долина 1 декабря опубликовала на своей странице поздравление, адресованное Вере Алдониной — дочке покойной певицы Юлии Началовой. Вера, которая успешно идет по стопам своей мамы и уже сейчас удивляет всех своим чудесным пением и артистическими данными, сегодня празднует свое 16-летие.

«Верочка, любимая, родная моя девочка! Вот уже 16 лет, и не верится, потому что я до сих пор помню, как несла тебя, трехмесячную, на своих руках в храм. И очень горжусь тем, что я стала твоей крестной», — призналась Долина.

Она рассказала, что следит за жизнью крестницы, в том числе благодаря ее бабушке, которая регулярно делился с Ларисой Александровной последними новостями.

«Я вижу, что ты идешь по правильному пути, и я знаю, что мама гордилась бы тобой. Да она и правда гордится — она с небес за тобой наблюдает, и поэтому у тебя все получается так, как ты хочешь», — сказала она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».