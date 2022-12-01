Как Гарик Сукачев спас комедию «Елки-иголки»: рассказывает режиссер Баршак

1 декабря, в день рождения музыканта и шоумена Гарика Сукачева, режиссер и сценарист Александр Баршак поделился своими воспоминаниями о совместной с ним работе. Баршак отметил, что участие Сукачева в комедии «Елки-иголки» стало судьбоносным для этого проекта: он в каком-то смысле буквально спас это кино.
«Он поговорил с нами со своим прищуром, мол, ребята, нужно просто на своем месте делать свою работу и стараться сделать этот мир лучше хоть на два миллиметра, хоть на один. Под этим его бархатистым голосом, который любит вся страна, мы и сняли этот фильм, за что лично я ему очень признателен», — сказал Баршак.
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В завершение разговора режиссер поздравил Гарика Сукачева с днем рождения, причем в самых теплых выражениях.
«С одной стороны, он народный, разухабистый, а с другой — очень городской, настоящий. Думаю, он уникален и для своего времени и нашей культуры, с которым Господь дал мне столкнуться лично. Скажу так: я желаю себе, чтобы мы с Игорем Ивановичем поработали еще», — приводит слова режиссера издание РИА ФАН.