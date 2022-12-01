Заслуженный мастер спорта блистает: Севастьянова в белоснежном купальнике обнажила аппетитные бедра

На этот раз Каролина провела несколько дней в Монако, где наряжалась в платья и красовалась в мини-бикини. А теперь она приехала в Италию. Там гимнастка решила расслабиться в центре отдыха, где понежилась в бассейне. Севастьянова не скрывает, что поддерживает форму.

На этот раз она позировала в белоснежном купальнике, который подчеркнул ее длинные ноги. Чемпионка оголила округлые и загорелые бедра.

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