Заслуженный мастер спорта блистает: Севастьянова в белоснежном купальнике обнажила аппетитные бедра

Каролина Севастьянова уже много лет занимается спортом. Она построила карьеру художественной гимнастки и смогла стать олимпийской чемпионкой. Примечательно, что вот уже около восьми лет Каролина лишь изредка снимается для телевизионных шоу. Она много путешествует и посещает светские рауты.
На этот раз Каролина провела несколько дней в Монако, где наряжалась в платья и красовалась в мини-бикини. А теперь она приехала в Италию. Там гимнастка решила расслабиться в центре отдыха, где понежилась в бассейне. Севастьянова не скрывает, что поддерживает форму.
На этот раз она позировала в белоснежном купальнике, который подчеркнул ее длинные ноги. Чемпионка оголила округлые и загорелые бедра.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что она обладает идеальной фигурой. «Заслуженный мастер спорта во всей красе», «Волшебно», «Фигурка просто всем на зависть», «Шикарные ножки», «Я уже залюбовалась вашими формами», «До чего изящная», «Со всей сторон хороша», — стали писать подписчики.