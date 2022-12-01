«Просто красота неземная»: Лера Кудрявцева подловила певицу Славу без юбки в гримерке (видео)

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А 1 декабря у Леры состоялись съемки для одной из передач. Она поделилась кадрами из гримерки. Блондинка щегольнула в алом брючном костюме с приталенным жакетом. Она раскрыла героиню выпуска. К ней заглянула певица Слава.

Она была в одной рубашке с поясом. Кудрявцева засняла ее без юбки. Артистка без стеснения показала свои черные трусы и стройные бедра.