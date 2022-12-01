«Откуда такой пафос?»: Солнцев заступился за затравленного Милохина

Известный блогер Рустам Солнцев заступился за Даню Милохина, которого за хейтили из-за «Ледникового периода». Тиктокер посреди сезона объявил продюсерам, что он решил покинуть шоу, подставив Первый канал и свою партнершу Евгению Медведеву.

Бывший участник «Дома-2» напомнил, что парню всего 20 лет. И в молодости, как правило, многие совершают ошибки.

«Откуда такой пафос? Успокойтесь, люди родненькие. Дайте ему самому понять, что такое хорошо, а что такое плохо. И в этот момент человека необязательно проклинать и лишать страны. Мол, зависни в Америке, там, где ты сейчас находишься», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Милохин сейчас живет в США. В Россию он пока возвращаться не планирует.

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