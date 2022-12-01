Умер актер из сериала «Эпидемия» Тимофей Спивак

Напомним, что Спивак был в браке с Екатериной Васильевой, а после развода так и не женился. Он называл себя однолюбом. Актер дебютировал в картине «Тайна партизанской землянки». Он продолжал сниматься и когда вышел на пенсию. Его можно увидеть в картинах «Эпидемия», «Шифр-2». Артист был мастером дубляжа. В его арсенале более 130 работ.

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От Васильевой у него осталась дочка Марьяна. Она пошла по стопам родителей, став актрисой. После развода Спивак и его экс-жена сумели поддерживали дружеские отношения.

Добавим, что похороны Тимофея Спивака состоятся в Москве.