Солнцев высказался об отношениях Лободы и Зеленского

Известный блогер Рустам Солнцев считает, что санкции против украинских артистов вводят не случайно. По его словам, президент этой страны Владимир Зеленский — сам бывший комик и поэтому он особенно внимательно относится к этой профессии.

«Я думаю, что ноги растут от того, что президент Украины Владимир Зеленский когда-то сам выступал на одной сцене вместе с той же Светланой Лободой. Вначале она выступала в «ВИА Гре», потом занялась сольной карьерой. Я допускаю, что он вел передачи, концерты, где она присутствовала. И у него очень личное отношение к тем людям, которых украинская сторона считает предателями», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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