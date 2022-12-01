Британский правоохранитель рассказал, что Меган Маркл и принц Гарри получали реальные угрозы

Меган Маркл и принц Гарри не зря боялись за свою безопасность, когда возвращались в Великобританию. На днях бывший помощник комиссара по специальным операциям в Скотланд-Ярде Нил Басу рассказал журналистам, что герцог и герцогиня Сассекские получали реальные угрозы, пока жили в Соединенном Королевстве и были полноправными членами британской королевской семьи.

«Я много лет публично говорил об угрозе ультраправого терроризма в этой стране, — заявил Басу в интервью Channel 4. — Когда я начал заниматься борьбой с терроризмом в 2015 году, это составляло около шести процентов нашей общей рабочей нагрузки. Когда я ушел 15–16 месяцев назад, это составляло уже более 20 процентов».

Журналисты спросили бывшего копа, существовали ли реальные угрозы жизни Меган Маркл.

«Абсолютно, — ответил он. — У нас были группы, занимающиеся расследованием этого. Конкретные люди были привлечены к ответственности за эти угрозы».

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