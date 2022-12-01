«Никому не клялась»: Солнцев считает, что Чулпан Хаматова не предавала Россию

Известный блогер Рустам Солнцев заявил, что сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова не предавала Россию.

«Во-первых, она никому не клялась и клятву не разрывала, поэтому я говорить об этом могу только в этом тоне. Для меня Чулпан Хаматова — замечательная актриса», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

По его словам, к русским в Балтии действительно относятся негативно.

«Я думаю, что там достаточно людей, которые негативно относятся к присутствию Чулпан в этой стране. И то, что она получила это звание заслуженно, — это по одной простой причине. Своего таланта», — добавил блогер.

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