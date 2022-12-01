«А пузико симпатичное»: рассекречена беременность молодой жены Павла Прилучного Зепюр Брутян

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась в микроблоге видео, после которого ее заподозрили в беременности.
В кадре запечатлено, как Прилучный и Брутян едут в автомобиле. Все происходит во время каникул пары в Арабских Эмиратах. Зепюр облачена в белый облегающий топ. В какой-то момент она наклоняется к Павлу, чтобы поцеловать его.
«Осторожно! Видео заряжено нежностью и любовью», — подписала кадры Зепюр Брутян.
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Самые внимательные подписчики тут же рассмотрели характерную округлость в зоне живота Зепюр Брутян. Вердикт о беременности они вынесли тут же. Свадьба в августе, считают в Сети, была только из-за интересного положения Брутян.
«Пузико. Или показалось?», «Пузатик, поздравляю», «У вас будут очень красивые детки», «Свадьба = беременность, а пузико симпатичное», — высказались в Сети.