«А пузико симпатичное»: рассекречена беременность молодой жены Павла Прилучного Зепюр Брутян

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Самые внимательные подписчики тут же рассмотрели характерную округлость в зоне живота Зепюр Брутян. Вердикт о беременности они вынесли тут же. Свадьба в августе, считают в Сети, была только из-за интересного положения Брутян.