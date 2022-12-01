Всем бы такого папу: Киркоров преподнес дочери Алле-Виктории серьги из последней коллекции Луи Виттона — а ей всего 11 лет!

Первого декабря в семье Филиппа Киркорова большой праздник. В первый день зимы одиннадцать лет назад родилась дочка поп-короля Алла-Виктория.
Филипп Киркоров в честь этого события поделился в микроблоге видео, на котором запечатлено, как он поздравляет Аллу-Викторию и дарит ей подарки.
В одной из коробочек были ювелирные украшения.
«Это сережки?» — не поверила своим глазам Алла-Виктория.
«Луи Виттон, последняя коллекция», — уточнил Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров надел сережки на ушки Аллы-Виктории и показал украшения крупным планом.
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«Зима в нашей семье начинается с праздника! 11 лет Алле-Виктории! 11 — барабанные палочки. А значит, будем сегодня шуметь! Но раннее утро началось с теплых поздравлений от всей семьи. Люблю тебя, моя доченька! Моя Снежная Королева! Пусть здоровье будет крепким, как мороз. Пусть люди окружают кристально чистые, как снежинки. Пусть жизнь будет яркой, как новогодняя елка. Я буду дарить тебе зимнюю сказку из года в год. Обещаю», — написал Филипп Киркоров в микроблоге под домашним видео.