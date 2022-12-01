Всем бы такого папу: Киркоров преподнес дочери Алле-Виктории серьги из последней коллекции Луи Виттона — а ей всего 11 лет!

Первого декабря в семье Филиппа Киркорова большой праздник. В первый день зимы одиннадцать лет назад родилась дочка поп-короля Алла-Виктория.

Филипп Киркоров в честь этого события поделился в микроблоге видео, на котором запечатлено, как он поздравляет Аллу-Викторию и дарит ей подарки.

В одной из коробочек были ювелирные украшения.

«Это сережки?» — не поверила своим глазам Алла-Виктория. «Луи Виттон, последняя коллекция», — уточнил Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров надел сережки на ушки Аллы-Виктории и показал украшения крупным планом.

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