Болеет у себя в имении: стало известно о тяжелом диагнозе 77-летнего Никиты Михалкова

Известный режиссер Никита Михалков тяжело болен и почти не покидает пределы своего дома. Об этом журналистам сообщил композитор, автор многих кинохитов Эдуард Артемьев.

«У него со спиной проблемы, он уехал в Щепачиху, в имение свое... там подлечивается», - поделился Эдуард Артемьев.

Кроме этого Эдуард Артемьев рассказал, что работа над фильмом Михалкова «Шоколадный револьвер» приостановлена на неопределенный срок.