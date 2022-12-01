Болеет у себя в имении: стало известно о тяжелом диагнозе 77-летнего Никиты Михалкова

Известный режиссер Никита Михалков тяжело болен и почти не покидает пределы своего дома. Об этом журналистам сообщил композитор, автор многих кинохитов Эдуард Артемьев.
«У него со спиной проблемы, он уехал в Щепачиху, в имение свое... там подлечивается», - поделился Эдуард Артемьев.
Кроме этого Эдуард Артемьев рассказал, что работа над фильмом Михалкова «Шоколадный револьвер» приостановлена на неопределенный срок.
«Михалкову я обещал, но случилось так, что он заболел, потом ковид, и этот фильм снимать не будет. Что-то, может быть, будет дальше, но пока об этом разговора нет. Он сейчас целиком занялся театром», - добавил Эдуард Артемьев.
Напомним, известному режиссеру Никите Михалкову в октябре этого года исполнилось 77 лет.
Что касается фильма «Шоколадный револьвер», который был задуман еще в 2018 году, то Михалков считает, что его сценарий требует существенной доработки. В нынешнем главный герой мечтает получить «Оскар», что в нынешних реалиях неактуально.
По материалам kp.ru.