Дочь покойной Юлии Началовой появится в шоу Андрея Малахова: Вера Алдонина получила подарок на 16-летие

В первый день зимы свой день рождения отмечает дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой. Вере Алдониной исполнилось шестнадцать лет.

Одной из первых девушку с этим событием поздравила бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева. Все эти годы после скоропостижной кончины певицы Анна Исаева была рядом с семьей Началовых. В день рождения Веры Алдониной она тепло поздравила ее с днем рождения, посвятив ей пост в микроблоге.

Кроме этого, Анна Исаева сделала подарок для Веры, пригласив на шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».