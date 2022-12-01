Дочь покойной Юлии Началовой появится в шоу Андрея Малахова: Вера Алдонина получила подарок на 16-летие

В первый день зимы свой день рождения отмечает дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой. Вере Алдониной исполнилось шестнадцать лет.
Одной из первых девушку с этим событием поздравила бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева. Все эти годы после скоропостижной кончины певицы Анна Исаева была рядом с семьей Началовых. В день рождения Веры Алдониной она тепло поздравила ее с днем рождения, посвятив ей пост в микроблоге.
Кроме этого, Анна Исаева сделала подарок для Веры, пригласив на шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».
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Вера Алдонина и Анна Исаева. Фото: соцсети
«Мы, взрослые, всегда мечтаем, чтобы наши дети были лучше нас. Я хочу, чтобы ты состоялась и сделала какие-то великие открытия в своей жизни. Веруша, так называла тебя мама, Веруша, поздравляю тебя с днем рождения! Твоя не тетя, а Аня. От меня тебе еще один подарочек — эфир на канале «Россия 1» в программе «Привет, Андрей!» в эту субботу. На фото мы с тобой как раз за кулисами этого шоу», — обратилась Анна Исаева к дочери Юлии Началовой.