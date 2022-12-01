Оп, все самое красивое показала: Брутян светанула грудью, прильнув с поцелуем к Прилучному — понятно, почему он влюбился

Недавно поженившаяся актерская пара Зепюр Брутян и Павел Прилучный все еще старательно пытаются убедить публику, что их любовь — не подделка.
Брутян и Прилучный уже вернулись с отдыха в Арабских Эмиратах, предупредив поклонников, что у них осталось много видео, которым они обязательно намерены делиться.
И вот в микроблоге Зепюр Брутян поделилась одним из таких. Она и Павел Прилучный слились в поцелуе, вероятно, во время поездки в такси.
Зепюр Брутян потянулась к мужу и в этот момент засветила свою красивую грудь, поскольку была облачена в белый топ на тонких бретелях и с глубоким вырезом.
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«Осторожно! Видео заряжено нежностью и любовью», — подписала кадры Зепюр Брутян.
Рассматривая это видео, поклонники заявили, что им стало понятно, почему Павел Прилучный без памяти влюбился в Зепюр.