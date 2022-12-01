Оп, все самое красивое показала: Брутян светанула грудью, прильнув с поцелуем к Прилучному — понятно, почему он влюбился

Недавно поженившаяся актерская пара Зепюр Брутян и Павел Прилучный все еще старательно пытаются убедить публику, что их любовь — не подделка.

Брутян и Прилучный уже вернулись с отдыха в Арабских Эмиратах, предупредив поклонников, что у них осталось много видео, которым они обязательно намерены делиться.

И вот в микроблоге Зепюр Брутян поделилась одним из таких. Она и Павел Прилучный слились в поцелуе, вероятно, во время поездки в такси.

Зепюр Брутян потянулась к мужу и в этот момент засветила свою красивую грудь, поскольку была облачена в белый топ на тонких бретелях и с глубоким вырезом.

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