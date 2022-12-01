Эта абсолютно универсальная вещь должна быть у каждой модницы: назван главный аксессуар сезона

«Если бы нужно было выбрать всего один аксессуар на праздничный сезон 2022, то это боа. Наряды с перьями, например, не очень практичны (жакет с перьями можно надеть пару раз на выход), а боа - абсолютно универсальная вещь. Лента из перьев может в два счета превратить повседневный образ в праздничный - нет ограничений, как и с чем миксовать боа.

Например, боа можно дополнить образ с футболкой и джинсами. Или добавить праздничного настроения луку с брючным костюмом, перекинув боа через плечо. Еще вариант – носить с платьем-комбинацией и ниткой жемчуга – получится образ в стиле «Великого Гэтсби», - написала Надежда Стрелец.