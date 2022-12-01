И глаза закрыла: Севастьянова в бикини со стрингами прижалась ягодицами к мрамору – прохладно, приятно

Гимнастка Каролина Севастьянова выиграла Олимпиаду в 2012 году и сразу закончила карьеру, но популярностью у фанатов пользуется до сих пор. С недавних пор внимание к ней удвоилось, поскольку красотка рассталась с бойфрендом спустя пять лет отношений. А претендентов занять вакантное место в ее сердечке уйма.

Но пока красотка не думает о новом романе, а старается побольше отдыхать и расслабляться. Накануне красотка отправилась в один из монакских СПА-салонов, где устроила фотосессию в купальнике.

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Кадры красивой гимнастки в белом бикини со стрингами быстро набрали кучу лайков. Севастьянова разместилась на лестнице, прижавшись ягодицами к мраморным ступеням, а ноги опустила в воду. От приятного досуга звезда соцсетей расслабилась и закрыла глаза. В этот момент ее и поймала в кадр подруга.