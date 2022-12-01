Эти счета лучше закрыть: юрист срочно предупредил россиян

Чтобы не оказаться в числе должников перед банками, лучше проверить наличие забытых счетов в организациях. И лучше их закрыть, ведь это чревато и финансовыми потерями. Об этом срочно предупредил россиян старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

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Многие счета в банках – платные. И если человек давно не пользуется ими, то там может набежать задолженность по комиссиям. Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше, конечно, изучать договор заранее. Даже если вы закрыли пластиковую карту, счет, к которой она привязана, может продолжать числиться за вами. Поэтому лучше неиспользуемые счета закрывать, сообщает сайт Prime.