Белье не надела – и все висит, выглядывает: Рудова в топе на одну пуговку показала откровенное декольте

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Актриса любит наряжаться в секси-одежду.

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова любит наряжаться, подчеркивая свою стройную фигуру и полученные от природы прелести. И сейчас, пока отвечала на вопросы подписчиков, решила примерить образ на выход.

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Звезда облачилась в черный топ с перемычкой, выполняющей функцию пуговки, и на суд окружающих предстало откровенное декольте звезды без белья. Бюст заманчиво выглянул из-под полов одеяния. Красавица давно следит за фигурой и в свои 39 лет обладает формами на зависть.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

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