Токсично! Найдены семечки с опасным содержимым – такие продаются везде

Многие россияне любят скоротать вечерок за просмотром сериалов, пощелкивая семечки. Причем, за один присест может уйти целая пачка продукта. Однако, легко можно нарваться на опасное содержимое в пакетике. Эксперты «Общественного контроля» в Петербурге выяснили, что в нескольких брендах семечек содержится токсичный металл.

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Речь идет о кадмии, который попадает в семена подсолнечника из почвы. Это высокотоксичный тяжелый металл, негативно влияющий на организм человека: его избыток влияет на почки, кости и нервную систему, провоцирует заболевания легких, онкологию, анемию, гипертонию.

В 10 исследуемых марках семечек, закупленных экспертами, максимальное содержание кадмия было выявлено в продукции «Красная цена», ООО «Велкен», ТМ Don Semi, сообщает сайт «Доктор Питер».

Эксперты предупреждают: как и многие другие тяжелые металлы, кадмий имеет свойство накапливаться в организме. При этом, выводится он 10–35 лет.