«Снова зарабатывать на вас лохах»: звездные эмигранты скоро вернутся в Россию, предрек Шахназаров

С весны этого года за границу переехали многие знаменитые актеры, режиссеры, певцы. В Израиле, например, и вовсе образовался целый звездный кружок «своих», куда вошли Андрей Макаревич*, Алла Пугачева, Борис Гребенщиков, Михаил Шац* и другие. К ним примкнула Елена Воробей, на днях оказавшаяся на Земле Обетованной. Пародистка на голубом глазу заявила местным СМИ, что рада видеть здесь «столько талантливых людей».

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Однако, журналист Михаил Шахназаров предрекает скорое возвращение беглецов на родину. Причем, обозреватель даже знает, с какой фразой и намерениями пожалуют эмигранты назад.

«Все вернутся. Все вернутся и скажут: «Ну что, вата, поели за нас здесь ложками? А мы вернулись снова зарабатывать на вас лохах».

Самое интересное Шахназаров счел в том, для чего Воробей «сдала» всех «талантливых» людей, включая Урганта: «Вот ты уехала на ПМЖ в Израиль, зачем вот такие заявления? «Здесь столько приятных талантливых людей». А там остались так себе?».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента