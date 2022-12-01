Новости шоу-бизнеса: Маша из «Ворониных» вышла замуж, Киркоров обматерил Шукшину и Певцова, Пугачева закрыла бизнес в России

Сноха Светличной высказалась о госпитализации актрисы

Невестка 82-летней Светланы Светличной прокомментировала состояние ее здоровья. Актриса, напомним, оказалась в больнице, и судя по словам ее сына, ее туда определили на постоянное место жительства. Но сноха уверяет: человек просто болеет. Диагноз называть отказалась.

Киркоров обматерил Шукшину и Певцова

Филипп Киркоров в своей коронной манере не стал выбирать выражения и послал на три буквы критикующих пародию «СамоИрония судьбы» Марию Шукшину и Дмитрия Певцова. Артисту надоело, что каждый считает долгом уколоть звезду и проекты, в которых он участвует.

Маша из «Ворониных» вышла замуж

Не прошло и месяца, как Мария Ильюхина, которая снималась в сериале «Воронины», после объявления беременности вышла замуж. 19-летняя актриса уже на сносях, поэтому пара решила поторопиться и сделала простую регистрацию в ЗАГСе. Мужем красавицы стал студент Алексей Шаров.

Пугачева ликвидирует последнюю фирму в России

Алла Пугачева решила, похоже, сжечь все мосты в России. Стало известно, что юристы певицы начали процедуру ликвидации ее последней компании «АБП». Кроме того, компания имела право на деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, передает РИА Новости.